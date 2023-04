Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Rifinitura #Juve pre Sporting: un titolare di #Allegri lavora a parte: Un fedelissimo del tecnico bianconero ha svo… - ai_news_italia : Europa League, Juventus in trasferta a Lisbona per i quarti di finale. La Juve si prepara all'importante sfida con… - sportli26181512 : #Juve, #Pogba e #Vlahovic sorridenti: siparietto prima dello Sporting: I due bianconeri sono stati immortalati dall… - junews24com : #Juventus, LIVE l’allenamento di vigilia dello Sporting ?? - VincenzoBellom9 : @samuzorlo Giocava trequartista, un trequartista deve incidere in zona gol e in rifinitura. Non capisco cosa avrebb… -

Le immagini dalla Continassa mostrano tutta la squadra presente allaa eccezione di Moise Kean ma, oltre lui, un altro fedelissimo del tecnico bianconero ha svolto un lavoro ...Allenamento diper la Juventus in vista della trasferta di domani a Lisbona contro lo Sporting, per il ritorno dei quarti di finale di Europa League con i bianconeri che partiranno con un gol di vantaggio ...(screenshot) - calciomercato.itSi parte dal successo per 1 - 0 di Torino della scorsa settimana firmato da Gatti, con l'ex Frosinone in vantaggio per una maglia da titolare anche a ...

Rifinitura Juve pre Sporting: un titolare di Allegri lavora a parte Corriere dello Sport

Orario Sporting Juve: quando si gioca il ritorno dei quarti di finale di Europa League in programma in Portogallo La Juve si rituffa subito sull’Europa League. Domani va in scena il ritorno dei quarti ...Nell'allenamento di rifinitura di oggi alla Continassa, prima di partire per Lisbona, si sono rivisti in gruppo Alex Sandro e De Sciglio, mentre Rabiot non ha svolto il torello continuando a lavorare ...