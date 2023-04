(Di mercoledì 19 aprile 2023) Il sottosegretario Bitonci conferma l'indiscrezione secondo la quale Giorgetti starebbe pensando a una proposta 'choc' per incentivare la natalità: detrazione di 10.000 euro l'anno per ognio a carico

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : Il governo annuncia che sul 2024 ci saranno 4 mld per ridurre le tasse. Ma già solo per confermare il taglio del cu… - marattin : Il governo ha annunciato che le spenderà per “ridurre il cuneo fiscale”. Un sempreverde che comunicativamente non p… - Stefano_Casti : @AceccKramer @PornoNoblogs La tassa di soggiorno è una idea liberale per cercare di ridurre le differenze tra i fig… - dottorpax : @lando_barberio Sono pessimi. Punto. Al paese servono crescita (quindi lavoro ma non 'creato' dallo Stato) e una PA… - Andrea_DIF : @LegaSalvini La Lega infatti ci pensa lei, aiutando gli evasori come può, che loro sì che pagano le tasse! Per non… -

...leProbabilmente no, ma il meccanismo è già chiaro e a suo modo è dirompente'. Sul breve termine come ha scritto lo stesso Giorgetti nel Def, prosegue il Foglio, 'il modo migliore per...... Giancarlo Giorgetti, sulla riduzione delleper le famiglie "è assolutamente condivisibile". "Per incentivare la natalità diventa necessariola tassazione per le famiglie con uno o più ...Potrebbe essere utilelegià dalla nascita del primo figlio e valutare l'opportunità di creare un " assegno di sostegno alla nascita " della durata di tre anni in modo da incoraggiare ...

"Ridurre le tasse a chi fa figli". Ecco il piano del governo ilGiornale.it

«Zero tasse a chi fa più figli: ci sembra la scelta migliore per tutelare la natalità e le famiglie. La proposta del ...«Ridurre le tasse a chi fa più figli: ci sembra la scelta migliore per tutelare la natalità e le famiglie. La proposta del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, va in questa direzione, perché r ...