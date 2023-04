(Di mercoledì 19 aprile 2023) Ililbraccato dalla polizia, e senzafarlache stava consegnando. È successo in un sobborgo di Philadelphia, negli Stati Uniti, dove un fattorino ha aiutato la polizia a fermare un uomo durante un inseguimento. Il giovane, mentre stava consegnando delle pizze, è riuscito a interrompere la corsa del sospetto pedinato dalle forze dell'ordine, facendolo inciampare ea terra. Dalle immagini - riprese dalla telecamera dell'abitazione in cui il ragazzo stava portando le pizze e diventate virali sui social - si vede il fattorino, con i cartoni ben saldi in mano, avvicinarsi verso ile fargli lo sgambetto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : Rider stende il fuggitivo. E non fa neanche cadere la pizza VIDEO #19aprile #iltempoquotidiano #usa… -

Quarta vittoria consecutiva per la Bakery Piacenza, chei Tigers Romagna con il punteggio di 78 - 63 e conferma il quarto posto in solitaria. Dopo un ...della città" - AUDIO Impiegava un...Tabbiani: 'Orgoglioso dei miei ragazzi' - AUDIO Successivo Serie B - La Bakery Piacenzai ... Minari: "Occasione unica per l'identità della città" - AUDIO Impiegava unnon in regola, ...Quarta vittoria consecutiva per la Bakery Piacenza, chei Tigers Romagna con il punteggio di 78 - 63 e conferma il quarto posto in solitaria. Dopo un ...della città" - AUDIO Impiegava un...

Usa, il fattorino stende il fuggitivo. E non fa neanche cadere la pizza Il Tempo

(Adnkronos) - La Toscana è una regione strategica per Just Eat con 150 rider già assunti e 1480 ristoranti partner, un investimento che testimonia ...Just Eat estende a Livorno il proprio modello di delivery etico incentrato sull'assunzione dei rider con contratto di lavoro subordinato. Nel capoluogo ...