Ricorso Juventus | respinta la richiesta dell’avvocato Lubrano

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Oggi ildellala Collegio di Garanzia del Coni. Si decide sulla revoca della penalità o meno. Presenti anche le terze parti, il Codacons e il Club Napoli. L’avvocatoche rappresenta sia il Codacons che il club Napoli ha rilasciato delle dichiarazioni prima di entrare in aula: Al Collegio di Garanzia dello Sport arriva l’avvocato del Codacons e del Club Napoli Enrico: “Vogliamo ottenere la conferma della sentenza della Corte d’Appello federale in cui si dice che laha alterato la regolarità del campionato 2018-2019. pic.twitter.com/DPl9T4Ls9W — Matthijs Pog (@MatthijsPog) April 19, 2023 «Siamo qui per ottenere la conferma della decisione della Corte Federale d’Appello nella parte che dice che la, con il sistema plusvalenze ha ...

Qualora lavolesse presentare ancoradopo il pronunciamento del Collegio, non potrà farlo nell'ambito della giustizia sportiva ma soltanto in quello relativo alla giustizia ordinaria.Legalmente parlando, queste tre vie dicono che lapotrebbe tornare dal Collegio di ... La Vecchia Signora ha depositato a inizio marzo undi 99 pagine (ve lo anticipammo) che ...... telefonava a Bergamo imponendogli di dire all'arbitro Rodomonti di non fare favori allae ... In altra occasione, Bergamo, riferendosi questa volta alla squalifica di Ibrahimovic e al...

Juve, sentenza sul ricorso: orario udienza Coni e cosa succede in diretta Tuttosport

All'udienza del Collegio di Garanzia hanno chiesto di partecipare anche il Codacons e il Club Napoli Maradona e l'avvocato Enrico Lubrano ha spiegato così la sua presenza: ...E' cominciato puntuale alle 14.30 l'udienza al Collegio di Garanzia presso il Coni per il ricorso presentato dalla Juventus ...