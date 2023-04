Ricorso Juventus, per il procuratore Taucer i 15 punti sono troppi (Di mercoledì 19 aprile 2023) Dopo quasi 3 ore di dibattimento si è chiusa l’udienza al Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni. Adesso si attende la decisione dei giudici, guidati dalla presidente Gabriella Palmieri Sandulli. La Juventus vorrebbe ribaltare la sentenza che ha portato alla penalità di 15 punti in classifica. Al termine dell’udienza le parole di Ugo Taucer potrebbero anticipare l’epilogo di questa giornata. Infatti, secondo le parole del procuratore generale dello sport, Ugo Taucer, riportate da Repubblica, la difesa della Juventus potrebbe essere fondata. Infatti, secondo quanto riferisce Taucer, la motivazione che ha portato alla penalità di 15 punti in classifica per il club bianconero potrebbe essere carente e quindi il Coni potrebbe annullare la ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 19 aprile 2023) Dopo quasi 3 ore di dibattimento si è chiusa l’udienza al Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni. Adesso si attende la decisione dei giudici, guidati dalla presidente Gabriella Palmieri Sandulli. Lavorrebbe ribaltare la sentenza che ha portato alla penalità di 15in classifica. Al termine dell’udienza le parole di Ugopotrebbero anticipare l’epilogo di questa giornata. Infatti, secondo le parole delgenerale dello sport, Ugo, riportate da Repubblica, la difesa dellapotrebbe essere fondata. Infatti, secondo quanto riferisce, la motivazione che ha portato alla penalità di 15in classifica per il club bianconero potrebbe essere carente e quindi il Coni potrebbe annullare la ...

