Ricorso Juventus, le prime indiscrezioni clamorose sulla sentenza (Di mercoledì 19 aprile 2023) E' andata in scena l'udienza presso il Collegio di Garanzia del Coni sul Ricorso presentato dalla Juventus contro i 15 punti di penalizzazione già scontati nelle stagione in corso. Le accuse nei confronti del club bianconero sono quelle di aver concluso con società in Italia e all'estero operazioni di mercato sovrastimando il valore dei calciatori, con l'obiettivo di sistemare il bilancio. L'udienza è iniziata alle 14:30 e si è conclusa poco prima delle 17:30. La sentenza è stata posticipata nella giornata di giovedì. In sostanza la Juventus ha chiesto l'annullamento senza rinvio, mentre il Procuratore generale ha suggerito il rinvio alla Corte d'Appello per l'esistenza di una carenza di motivazioni riguardo la penalizzazione in punti sulle plusvalenze fittizie in un nuovo processo. La sanzione dei 15 punti è stata ...

