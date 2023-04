Ricorso Juventus, l’avvocato Lubrano: «Lo scudetto 18/19 sia assegnato al Napoli» (Di mercoledì 19 aprile 2023) Oggi il Ricorso della Juventus la Collegio di Garanzia del Coni. Si decide sulla revoca della penalità o meno. Presenti anche le terze parti, il Codacons e il Club Napoli. l’avvocato Lubrano che rappresenta sia il Codacons che il club Napoli ha rilasciato delle dichiarazioni prima di entrare in aula: Al Collegio di Garanzia dello Sport arriva l’avvocato del Codacons e del Club Napoli Enrico Lubrano: “Vogliamo ottenere la conferma della sentenza della Corte d’Appello federale in cui si dice che la Juventus ha alterato la regolarità del campionato 2018-2019. pic.twitter.com/DPl9T4Ls9W — Matthijs Pog (@MatthijsPog) April 19, 2023 «Siamo qui per ottenere la conferma della decisione della Corte Federale d’Appello nella ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 19 aprile 2023) Oggi ildellala Collegio di Garanzia del Coni. Si decide sulla revoca della penalità o meno. Presenti anche le terze parti, il Codacons e il Clubche rappresenta sia il Codacons che il clubha rilasciato delle dichiarazioni prima di entrare in aula: Al Collegio di Garanzia dello Sport arrivadel Codacons e del ClubEnrico: “Vogliamo ottenere la conferma della sentenza della Corte d’Appello federale in cui si dice che laha alterato la regolarità del campionato 2018-2019. pic.twitter.com/DPl9T4Ls9W — Matthijs Pog (@MatthijsPog) April 19, 2023 «Siamo qui per ottenere la conferma della decisione della Corte Federale d’Appello nella ...

