Ricorso Juventus, Codacons escluso non ci sta: "Possibile abuso di atti d'ufficio, uno schiaffo a…" (Di mercoledì 19 aprile 2023) La Juventus è ancora in attesa di conoscere nello specifico il proprio destino, ma nel frattempo è arrivata una comunicazione del Codacons. La Juventus è ancora in attesa di conoscere cosa ne sarà del proprio destino. Tanto della qualificazione in Champions League per la prossima stagione passa infatti dalla decisione sulla penalizzazione di 15 punti. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

GiovaAlbanese : La #Juventus ha vinto il ricorso per impugnare la squalifica della curva sud per un turno casalingo: domenica contr… - mirkonicolino : ?? La sentenza del Collegio di Garanzia presso il #Coni sul ricorso della #Juventus potrebbe arrivare intorno alle o… - capuanogio : La #Juventus ha vinto il ricorso contro la chiusura della Sud per gli insulti e cori razzisti nei confronti di… - bianconero1970 : RT @JU29ROTEAM: La presidente del Collegio di Garanzia dello Sport ha appena lasciato il palazzo del Coni a Roma. Non ci sarà oggi la sente… - bianconera94 : RT @MatthijsPog: ?? La presidente del Collegio di Garanzia dello Sport ha appena lasciato il palazzo del CONI a Roma. Non ci sarà oggi la se…