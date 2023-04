Ricorso Juve, sentenza già in serata? Ecco perchè non è scontato (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ricorso Juve, oggi il Collegio di Garanzia del CONI si esprimerà sul caso del club bianconero: la situazione Quest’oggi il Collegio di Garanzia del Coni che affronterà il caso dei 15 punti di penalizzazione inflitti per il caso plusvalenze alla Juventus. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, si comincia alle 14.30, con la sentenza che potrebbe uscire già in serata, anche se ciò non è affatto scontato. Da una parte legali e consulenti del club e degli altri incolpati, dall’altra il prefetto Ugo Taucer, procuratore generale dello Sport, che di fatto rappresenterà l’accusa e tutto il lavoro istruttorio condotto in questi mesi dal procuratore federale Giuseppe Chinè e dai suoi collaboratori. Il Collegio si pronuncerà sulla legittimità di quanto deciso dalla Procura FIGC nei confronti ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 aprile 2023), oggi il Collegio di Garanzia del CONI si esprimerà sul caso del club bianconero: la situazione Quest’oggi il Collegio di Garanzia del Coni che affronterà il caso dei 15 punti di penalizzazione inflitti per il caso plusvalenze allantus. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, si comincia alle 14.30, con lache potrebbe uscire già in, anche se ciò non è affatto. Da una parte legali e consulenti del club e degli altri incolpati, dall’altra il prefetto Ugo Taucer, procuratore generale dello Sport, che di fatto rappresenterà l’accusa e tutto il lavoro istruttorio condotto in questi mesi dal procuratore federale Giuseppe Chinè e dai suoi collaboratori. Il Collegio si pronuncerà sulla legittimità di quanto deciso dalla Procura FIGC nei confronti ...

