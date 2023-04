Riciclo plastica | Candiani | regolamento ue penalizza italia

(Di mercoledì 19 aprile 2023) "La proposta diUe sugli imballaggi colpisce in modo molto netto la filierana che negli anni si ècontraddistinta per gli ottimi risultati raggiunti neldella. ...

"La proposta di regolamento Ue sugli imballaggi colpisce in modo molto netto la filiera italiana che negli anni si ècontraddistinta per gli ottimi risultati raggiunti neldella. Eppure la proposta di regolamento della Commissione Ue vuole puntare sul riuso invece che sul, vanificando, così, i tanti investimenti fatti dalle nostreaziende", lo ha ...Non si può pensare che il riuso sia l'unica soluzione, ci vuole un giusto mix tra riuso,e prevenzione", ha concluso Gadda. 19 aprile 2023"L'industria deldel nostro Paese impegna oltre 4800 imprese, vale oltre 10mld di euro e in questo momento è compatta nell'opporsi al Regolamento Ue sugli imballaggi e i rifiuti diimballaggio.

Riciclo plastica, Campelli (Corepla): fermare regolamento Ue - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Roma, 19 apr. (askanews) – "Della gran parte del materiale plastico destinato al riciclo, ce n'è una parte che non si può riciclare. Ma questa non viene sprecata, anzi. Viene trattata da impianti, alt ...