Richiamo Oms su Ru486 | in Italia usata nel 42% casi ma forte gap regioni

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma, 19 apr. (Adnkronos Salute) - L'Organizzazione mondiale della sanità si dice "preoccupata che il diritto delle donne di accedere a servizi di aborto sicuro, anche attraverso l'uso di medicinali per l'aborto farmacologico, sia limitato da legislatori e tribunali" perché "le donne dovrebbero sempre avere il diritto di scegliere quando si tratta del proprio corpo e della loro salute". Il '' dell'Oms arriva dopo che, negli Usa, si è innescato un braccio di ferro sulla pillola abortiva mifepristone (), con diversi tentativi di emanare divieti o limiti alla procedura. Inoltre, in questi giorni, in Francia, alcune associazioni denunciano una carenza 'sospetta' di pillole abortive nelle farmacie. In, secondo gli ultimi dati del ministero della Salute, nell'ultimo trimestre 2020, il ricorso all'aborto farmacologico è ...