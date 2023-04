“Richiamato prodotto alimentare”. Eurospin, ritiro dai punti vendita: lotto e motivi (Di mercoledì 19 aprile 2023) Eurospin ritira il prodotto dal mercato. La notizia è stata pubblicata dal Ministero della Salute che sul suo sito segnala tutte le specifiche del prodotto in questione invitando chi lo avesse acquistato a restituirlo. Si legge nel richiamo come: “prodotto non idoneo al consumo da parte delle persone allergiche al lupino. Si invitano tali consumatori a non consumare il prodotto e a riportarlo presso i punti vendita Eurospin, per la sostituzione o il rimborso”. Il motivo del richiamo è infatti la mancate segnalazione di questo allergene che, se a contatto con persone sensibili o allergiche, potrebbe avere delle brutte conseguenze. La sintomatologia dell’attacco allergico comprende congiuntiviti, asma e difficoltà respiratorie in genere, eritemi, ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 19 aprile 2023)ritira ildal mercato. La notizia è stata pubblicata dal Ministero della Salute che sul suo sito segnala tutte le specifiche delin questione invitando chi lo avesse acquistato a restituirlo. Si legge nel richiamo come: “non idoneo al consumo da parte delle persone allergiche al lupino. Si invitano tali consumatori a non consumare ile a riportarlo presso i, per la sostituzione o il rimborso”. Il motivo del richiamo è infatti la mancate segnalazione di questo allergene che, se a contatto con persone sensibili o allergiche, potrebbe avere delle brutte conseguenze. La sintomatologia dell’attacco allergico comprende congiuntiviti, asma e difficoltà respiratorie in genere, eritemi, ...

