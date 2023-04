Riapre domani il set di Rust con Alec Baldwin (Di mercoledì 19 aprile 2023) Le riprese del film Rust con Alec Baldwin riprenderanno domani: lo hanno reso noto ieri i produttori, circa 18 mesi dopo la morte sul set della direttrice della fotografia Halyna Hutchins causata da ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 aprile 2023) Le riprese del filmconriprenderanno: lo hanno reso noto ieri i produttori, circa 18 mesi dopo la morte sul set della direttrice della fotografia Halyna Hutchins causata da ...

Riapre domani il set di Rust con Alec Baldwin Le riprese del film Rust con Alec Baldwin riprenderanno domani: lo hanno reso noto ieri i produttori, circa 18 mesi dopo la morte sul set della direttrice della fotografia Halyna Hutchins causata da un colpo di pistola partito dall'arma impugnata dall'attore.