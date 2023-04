Retroscena su Alessandro Cecchi Paone all’Isola dei Famosi: ecco la sua missione segreta (Di mercoledì 19 aprile 2023) Prima di partire alla volta dell’Isola dei Famosi, Alessandro Cecchi Paone ha rilasciato un’intervista su Nuovo TV, la quale è stata pubblicata da poco. In tale occasione, il giornalista ha svelato dei Retroscena celati dietro la sua partecipazione al reality show. Mediaset non ha deciso in maniera casuale di mandare lui e il suo fidanzato L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 19 aprile 2023) Prima di partire alla volta dell’Isola deiha rilasciato un’intervista su Nuovo TV, la quale è stata pubblicata da poco. In tale occasione, il giornalista ha svelato deicelati dietro la sua partecipazione al reality show. Mediaset non ha deciso in maniera casuale di mandare lui e il suo fidanzato L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Florenzi racconta un retroscena su come la squadra prepara i big match: Alessandro Florenzi, terzino rossonero, si… - alessandro_gora : RT @dariodangelo91: ?????????????? Le previsioni di un fuoriclasse. Bill #Burns (N°1 CIA): '#Putin e #Xi uniti dal 'senso del destino''. Retroscen… - TV2000it : RT @TV2000it: Con Lisa Ferlazzo Natoli e Alessandro Ferroni, a #Retroscena ?? le prove di 'Anatomia di un suicidio' portato in scena dal col… - MicScianca : RT @TV2000it: Con Lisa Ferlazzo Natoli e Alessandro Ferroni, a #Retroscena ?? le prove di 'Anatomia di un suicidio' portato in scena dal col… - TV2000it : Con Lisa Ferlazzo Natoli e Alessandro Ferroni, a #Retroscena ?? le prove di 'Anatomia di un suicidio' portato in sce… -