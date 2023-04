Rete Unica ancora lontana: rilanci offerte avari e non sufficienti (Di mercoledì 19 aprile 2023) ancora una fumata nera per la Rete Unica in seguito alle offerte migliorative presentate dalle due cordate CDP-Macquarie e KKR alla scadenza del 18 aprile. Proposte riviste al rialzo rispetto a quelle iniziali, ma non ancora sufficienti ad eguagliare il reale valore di mercato della Rete TIM e le più alte aspettative del socio di maggioranza Vivendi. La decisone di TIM non arriverà prima del 4 maggio. Nel frattempo, se ne vedranno delle belle all’assemblea di TIM, in calendario per domani, 20 aprile 2023, che ha all’ordine del giorno le retribuzioni ed i bonus per il top management e per l’Ad Pietro Labriola. Vivendi infatti potrebbe votare contro ed accendere la miccia per la partita finale della Rete sulla quale c’è un forte interesse anche della ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 19 aprile 2023)una fumata nera per lain seguito allemigliorative presentate dalle due cordate CDP-Macquarie e KKR alla scadenza del 18 aprile. Proposte riviste al rialzo rispetto a quelle iniziali, ma nonad eguagliare il reale valore di mercato dellaTIM e le più alte aspettative del socio di maggioranza Vivendi. La decisone di TIM non arriverà prima del 4 maggio. Nel frattempo, se ne vedranno delle belle all’assemblea di TIM, in calendario per domani, 20 aprile 2023, che ha all’ordine del giorno le retribuzioni ed i bonus per il top management e per l’Ad Pietro Labriola. Vivendi infatti potrebbe votare contro ed accendere la miccia per la partita finale dellasulla quale c’è un forte interesse anche della ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... qui_finanza : Rete Unica ancora lontana: rilanci offerte avari e non sufficienti - Pappagallorosa1 : @slapssymphony @SofsStJames @gasparomsi @Kamishiro_18 @LaBombetta76 È scappato da un buco nella rete. E sarà la pri… - Giornaleditalia : Tim, al via i rilanci sulla rete unica, da Cdp-Macquarie offerta da € 19,3 mld, da Kkr € 19 mld - lella_50 : RT @Nicogiovanetti: E' nata @GenCostituente con l'obiettivo di creare una unica rete generazionale tra tutte le realtà che credono in un'ar… - SamueleDegradi : RT @Nicogiovanetti: E' nata @GenCostituente con l'obiettivo di creare una unica rete generazionale tra tutte le realtà che credono in un'ar… -