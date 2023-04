Rete mobile | furto dei trasmettitori a Chiaiano | arrestati

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Sorpresi nel Quartiere di Napolimentre commettevano undeidai ripetitori dellaSorpresi mentre commettevano undidella. I carabinieri del nucleo radiodi Napoli hanno arrestato per concorso inaggravato R. G. e A. F., entrambi di Giugliano e già noti alle forze dell’ordine. I militari li hanno colti con le “mani nel sacco” questa notte in Via Antica di, all’interno di un’area dove sono istallati ripetitori per lacellulare. Quando hanno visto la pattuglia hanno provato a fuggire a bordo di un piccolo furgone ma i militari hanno bloccato la strada prima che ...