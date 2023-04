Rescued è il nuovo singolo dei Foo Fighters dopo la morte di Taylor Hawkins testo e traduzione

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Abbiamo letto bene: c’è undei Fooe c’è anche di più. Tutt’altro che un tentativo di buttarsi alle spalle l’annus horribilis 2022, che alla band di Dave Grohl ha portato via l’amico e sodaleportando la squadra ad annullare un intero tour e a mettere in discussione il proprio futuro. Nei giorni scorsi i Foohanno stuzzicato l’attenzione dei fan pubblicando due brevissime clip in cui si poteva sentire musica mai sentita prima. Subito è partito il totonomi – l’ennesimo – sul possibile batterista che avrebbe accompagnato la band in tour – questo hanno pensato i fan dato che si notava l’arrivo di un annuncio imminente – e sulla questione si è già pronunciato Matt Cameron smentendo un suo ruolo nella band di Dave Grohl. Quale altra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SAonlinemag : Un disco dedicato a Taylor Hawkins crudo e diretto #foofighters #ButHereWeAre - solar_constant7 : RT @RockOthers: SPAZIO NEWS by @FabioLisci #spazionews @foofighters Signore e signori, sono tornati i Foo Fighters!! la band di Dave Groh… - RockOthers : SPAZIO NEWS by @FabioLisci #spazionews @foofighters Signore e signori, sono tornati i Foo Fighters!! la band di D… - nonsiamodiqui : ?? A sorpresa un nuovo album dei #FooFighters, ‘But Here We Are’, che arriva il 2 giugno. Questa è ‘Rescued’ - RadioFrecciaOf : ?? IL RITORNO dei FOO FIGHTERS La band di Dave Grohl pubblicato il nuovo singolo RESCUED che anticipa l'uscita dell… -

...è già possibile ascoltare un estratto dalprogetto della formazione dell'ex sodale di Kurt Cobain. Come prima anticipazione di "But here we are", la band ha pubblicato il singolo "" , ......è già possibile ascoltare un estratto dalprogetto della formazione dell'ex sodale di Kurt Cobain. Come prima anticipazione di "But here we are", la band ha pubblicato il singolo "" , ...

Sono tornati i Foo Fighters! Pubblicato il nuovo singolo Rescued. Annunciato il nuovo album But Here We Are Virgin Radio

19 apr 2023 - Il primo disco della band dopo la morte di Taylor Hawkins è "But here we are": ascolta "Rescued" ...