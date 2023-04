"Regola infranta". Arriva la prima punizione dell'Isola (Di mercoledì 19 aprile 2023) Sono passate pochissime ore e già in Honduras è Arrivato il primo provvedimento ufficiale da parte della produzione del reality. Ogni tribù ha delle regole ben precise da seguire, ma queste sono state infrante Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 19 aprile 2023) Sono passate pochissime ore e già in Honduras èto il primo provvedimento ufficiale da partea produzione del reality. Ogni tribù hae regole ben precise da seguire, ma queste sono state infrante

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... annakiara119 : RT @AuroraBova3: Helena già prima regola infranta #isola - AuroraBova3 : Helena già prima regola infranta #isola - LuigiTironel7 : @FabioTripodi78 @capuanogio Trovami un precedente? Spiegami perché tante cose singolarmente legali diventano illega… - BenitoFrazzetta : @ariannadesanti7 @Fre_AFG @MissLemon79 La Culla per la Vita è uno spazio pubblico, chiunque può accedere, quindi no, nessuna regola infranta - ariannadesanti7 : @BenitoFrazzetta @Fre_AFG @MissLemon79 Tu non sai il suo nome, ma hanno letto pubblicamente una lettera che aveva l… -

Isola dei Famosi, i naufraghi violano il regolamente: è caos nel programma! La regola è stata infranta, come mostrato nel daytime del reality, quando Helena Prestes ha aiutato la tribù delle coppie ad accendere il fuoco. A lei si sono uniti anche Luca e Andrea Lo Cicero, ... Messina, alla Mondadori un incontro con Vittorio Emanuele Parsi ... dunque, è stata infranta proprio dove le condizioni per mantenerla erano le migliori possibili, che speranza resta per evitare che la forza ricominci a essere la sola "regola del mondo"". ... Kate Middleton, lo smacco al protocollo: il dettaglio che non passa inosservato ... vestita di blu, sarebbe apparsa con un fiammante smalto rosso , che di regola sarebbe vietato dal ... In passato l'etichetta in merito allo smalto è stata infranta anche da Lady D , che più volte è ... Laè stata, come mostrato nel daytime del reality, quando Helena Prestes ha aiutato la tribù delle coppie ad accendere il fuoco. A lei si sono uniti anche Luca e Andrea Lo Cicero, ...... dunque, è stataproprio dove le condizioni per mantenerla erano le migliori possibili, che speranza resta per evitare che la forza ricominci a essere la sola "del mondo"". ...... vestita di blu, sarebbe apparsa con un fiammante smalto rosso , che disarebbe vietato dal ... In passato l'etichetta in merito allo smalto è stataanche da Lady D , che più volte è ... Isola dei famosi, arriva il primo provvedimento disciplinare: ecco chi ... ilGiornale.it Kate Middleton infrange finalmente la tradizione e detta il nuovo stile Kate Middleton ha deciso di uscire allo scoperto mostrando a tutti il suo vero stile. La principessa del Galles, infatti, ha debuttato nella domenica di Pasqua con un dettaglio che non è assolutamente ... Kate Middleton ha deciso di uscire allo scoperto mostrando a tutti il suo vero stile. La principessa del Galles, infatti, ha debuttato nella domenica di Pasqua con un dettaglio che non è assolutamente ...