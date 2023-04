Regione | Commissioni speciali Consiglio | Giulio Gallera Forza Italia Presidente della nuova Commissione speciale dedicata ai fondi PNRR

(Di mercoledì 19 aprile 2023): «Sarò ancora una volta in prima linea per i cittadini lombardi, con sempre maggiore impegno e determinazione, alla guida di unastrategica e fondamentale»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 7giorni : ??Regione, Commissioni speciali Consiglio: Giulio Gallera (Forza Italia) Presidente della nuova Commissione speciale… - TeleBoario : Davide Caparini nominato presidente della commissione bilancio di regione Lombardia, Diego Invernici si occuperà di… - Affaritaliani : Regione, commissioni speciali I nomi dei presidenti e dei vice - giornalemetro : Regione Lombardia, insediate le prime 5 Commissioni consiliari permanenti | Giornale Metropolitano - Affaritaliani : Regione, completato l'insediamento Tutti i nomi delle commissioni -

speciali: ecco i nomi dei presidenti e dei vice Con l'elezione dei Presidenti e degli Uffici di Presidenza delleSpeciali , si sono concluse stasera le procedure di ......deputato " partecipa sì alle assemblee settimanali per analizzare i temi in agenda per... si candida a fare da ufficiale di collegamento con il Nazareno il presidente dellaPuglia ...Tre consiglieri regionali bergamaschi al vertice di due diverseal Pirellone. Si tratta di Jonathan Lobati , Giovanni Malanchini e Michele Schiavi . A ...e Mobilità della. Il ...

Regione, commissioni speciali: ecco i nomi dei presidenti e dei vice Affaritaliani.it

Gallera: «Sarò ancora una volta in prima linea per i cittadini lombardi, con sempre maggiore impegno e determinazione, alla guida di una Commissione strategica e fondamentale» ...Milano, 19 apr. (Adnkronos) – E’ la brianzola Alessia Villa, 39 anni, eletta nelle fila di Fratelli d’Italia, la nuova presidente della commissione speciale sulla situazione carceraria di Regione Lomb ...