Regione, commissione Autonomia: Malanchini presidente e Schiavi vice

Milano. E se Jonathan Lobati si conquista, in meno di due mesi dalla sua prima elezione a consigliere regionale in quota a Forza Italia, la poltrona di presidente della V commissione ter Infrastrutture, Mobilità e Territorio, anche altre tre bergamaschi impegnati in Regione Lombardia non passano inosservati. Le nomine dovrebbero infatti arrivare nella giornata di oggi, mercoledì 19 aprile, e riguarderebbero due uomini della Lega e uno di Fratelli d'Italia. A conquistarsi un posto al sole all'interno della commissione ordinaria della Sanità sarebbe infatti Roberto Anelli, consigliere uscente e dunque riconfermato del Carroccio, che sarebbe stato scelto tra i 28 membri della commissione come vice presidente. Sul capitolo, invece, della commissione ...

