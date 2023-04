Reggina-Brescia | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Si affrontano due squadre in crisi di risultati e dunque obbligate a risollevarsi per raggiungere i rispettivi obiettivi: gli amaranto puntano i playoff, i lombardi la salvezza.si giocherà venerdì 21 aprile 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Granillo.: LE(4-3-3): Colombi, Cionek, Camporese, Loiacono, Crisetig, Di Chiara, Hernani, Fabbian, Pierozzi, Menez, Strelec. All. Inzaghi(4-3-1-2): Andrenacci, Karacic, Cistana, Mangraviti, Jallow, Bisoli, Labojko, Bjorkengren, Rodriguez, Listowski, Aye. All. GastaldelloIN TV Il match ...