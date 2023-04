Redditi medio-bassi, arriva l’aiuto del Governo: di quanto aumenterà il loro stipendio (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il Governo ha pensato ad una manovra per aiutare i lavoratori con stipendi più bassi: ecco di quanto aumenterà lo stipendio mensile. I problemi economici causati dall’inflazione si fanno sentire, ora più che mai, ed è tornato all’attenzione del Governo un problema sul quale si discute da tempo e che ha messo in difficoltà anche i precedenti governi. I salari hanno perso, in gran parte, il loro potere d’acquisto, per questo sono più a rischio i lavoratori con salari medio-bassi, per i quali il Governo ha pensato ad una manovra ad hoc, che dovrebbe partire dalla seconda parte del 2023. La nuova manovra del Governo Meloni (foto Ansa) – ilovetradingUna buona notizia per gli impiegati, che vedranno crescere ... Leggi su ilovetrading (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ilha pensato ad una manovra per aiutare i lavoratori con stipendi più: ecco dilomensile. I problemi economici causati dall’inflazione si fanno sentire, ora più che mai, ed è tornato all’attenzione delun problema sul quale si discute da tempo e che ha messo in difficoltà anche i precedenti governi. I salari hanno perso, in gran parte, ilpotere d’acquisto, per questo sono più a rischio i lavoratori con salari, per i quali ilha pensato ad una manovra ad hoc, che dovrebbe partire dalla seconda parte del 2023. La nuova manovra delMeloni (foto Ansa) – ilovetradingUna buona notizia per gli impiegati, che vedranno crescere ...

