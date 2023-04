Recessione e crollo in borsa: anche i banchieri centrali sono preoccupati (Di mercoledì 19 aprile 2023) Autorevoli esponenti della FED parlano di Recessione e a quel punto il crollo in borsa può diventare probabile. La recente crisi bancaria internazionale impensierisce alcuni governatori centrali di Federal Reserve e BCE. Autorevoli membri del board delle due banche centrali hanno dichiarato che le tensioni sul sistema bancario potrebbero spingere l’economia mondiale in Recessione. Questo allarme va preso molto sul serio per varie ragioni. Innanzitutto le economie globali sono in un momento di grande fragilità. La crisi delle banche può portare alla Recessione – ilovetrading.itLa pandemia di Covid e l’alta inflazione hanno reso molto vulnerabili i sistemi produttivi e finanziari e la crisi delle banche ... Leggi su ilovetrading (Di mercoledì 19 aprile 2023) Autorevoli esponenti della FED parlano die a quel punto ilinpuò diventare probabile. La recente crisi bancaria internazionale impensierisce alcuni governatoridi Federal Reserve e BCE. Autorevoli membri del board delle due bhanno dichiarato che le tensioni sul sistema bancario potrebbero spingere l’economia mondiale in. Questo allarme va preso molto sul serio per varie ragioni. Innanzitutto le economie globaliin un momento di grande fragilità. La crisi delle bpuò portare alla– ilovetrading.itLa pandemia di Covid e l’alta inflazione hanno reso molto vulnerabili i sistemi produttivi e finanziari e la crisi delle b...

