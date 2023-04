Reazione all'anestetico in sala operatoria, Alexandra morta a 17 anni (Di mercoledì 19 aprile 2023) Una ragazza di 17 anni è tragicamente morta per choc anafilattico dopo aver subito una Reazione allergica a un farmaco che le era stato somministrato durante un intervento chirurgico di routine. All'... Leggi su leggo (Di mercoledì 19 aprile 2023) Una ragazza di 17è tragicamenteper choc anafilattico dopo aver subito unaallergica a un farmaco che le era stato somministrato durante un intervento chirurgico di routine. All'...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Civetta46262114 : RT @CavalloTorre: All'ora di pranzo ai Fori Imperiali si sono riunite le associazioni contro la conversione in legge del decreto Cutro, da… - snktsenzastelle : Prima di tutto che qualcun? debba giustificare le sue reazioni in generale all'intero internet pena la gogna mi par… - 1926pe : RT @Spazio_Napoli: La reazione del Maradona è la risposta migliore all’eliminazione: cos’è successo a fine partita - leggoit : Reazione all'anestetico in sala operatoria, Alexandra #morta a 17 anni - Lilla35002066 : @AntoNellina2216 Può dire e fare quello che vuole,ma non deve dare modo agli ossessionati di parlare sempre di lei!… -