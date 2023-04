Real Madrid, Butragueno: «11 semifinali in 13 anni, incredibile» (Di mercoledì 19 aprile 2023) Le parole di Emilio Butragueno dopo l’ennesima qualificazione del Real Madrid in semifinale di Champions League Il direttore delle relazioni istituzionali del Real Madrid Emilio Butragueno ha parlato ai microfoni di Movistar Plus+ dopo la vittoria sul Chelsea che vale l’accesso alla semifinale di Champions League. Di seguito le sue parole. PARTITA – «É una notte di felicità. La squadra ha giocato una partita completa contro un avversario che ha preteso molto da noi. Siamo stati molto fermi in difesa e alla fine abbiamo Realizzato due gol magnifici. Lo viviamo con grande orgoglio. É tutto per i nostri tifosi. La parata di Courtois è arrivata in un momento critico. Una giocata può cambiare il campo emotivo e avere il miglior portiere del mondo in un momento ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Le parole di Emiliodopo l’ennesima qualificazione delin semifinale di Champions League Il direttore delle relazioni istituzionali delEmilioha parlato ai microfoni di Movistar Plus+ dopo la vittoria sul Chelsea che vale l’accesso alla semifinale di Champions League. Di seguito le sue parole. PARTITA – «É una notte di felicità. La squadra ha giocato una partita completa contro un avversario che ha preteso molto da noi. Siamo stati molto fermi in difesa e alla fine abbiamoizzato due gol magnifici. Lo viviamo con grande orgoglio. É tutto per i nostri tifosi. La parata di Courtois è arrivata in un momento critico. Una giocata può cambiare il campo emotivo e avere il miglior portiere del mondo in un momento ...

