Real Madrid, Benzema rinnova il contratto di un anno grazie al Pallone d’Oro (Di mercoledì 19 aprile 2023) Rinnovo automatico per Karim Benzema, che anche nella prossima stagione vestirà la casacca del Real Madrid. Lo fa apere il quotidiano “AS”, che fa riferimento a fonti autorevoli all’interno del club. Secondo queste, il rinnovo è arrivato applicando una norma non scritta che prevede che il vincitore del Pallone d’Oro prolunghi automaticamente il contratto. Benzema, che a dicembre farà 36 anni, ha raggiunto un accordo con il presidente Florentino Perez, l’uomo che nel 2009 lo portò nel club. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 19 aprile 2023) Rinnovo automatico per Karim, che anche nella prossima stagione vestirà la casacca del. Lo fa apere il quotidiano “AS”, che fa riferimento a fonti autorevoli all’interno del club. Secondo queste, il rinnovo è arrivato applicando una norma non scritta che prevede che il vincitore delprolunghi automaticamente il, che a dicembre farà 36 anni, ha raggiunto un accordo con il presidente Florentino Perez, l’uomo che nel 2009 lo portò nel club. SportFace.

