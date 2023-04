Real Madrid, Ancelotti: «Sarebbe bello trovare il Milan in finale» (Di mercoledì 19 aprile 2023) Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha parlato dopo il passaggio dei Blancos alle semifinali di Champions League Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha così parlato ai microfoni di Mediaset. LE PAROLE – «Un grande traguardo raggiunto dal Milan, anche se bisogna fare i complimenti al Napoli che ha fatto una stagione straordinaria, lo Scudetto sarà suo con grande merito. L’ideale Sarebbe incontrare il Milan in finale ma c’è ancora una strada lunga. La storia in questo tipo di competizione conta, non è un caso che Milan e Real siano le squadre con più successo in Champions». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Carlo, tecnico del, ha parlato dopo il passaggio dei Blancos alle semifinali di Champions League Carlo, tecnico del, ha così parlato ai microfoni di Mediaset. LE PAROLE – «Un grande traguardo raggiunto dal, anche se bisogna fare i complimenti al Napoli che ha fatto una stagione straordinaria, lo Scudetto sarà suo con grande merito. L’idealeincontrare ilinma c’è ancora una strada lunga. La storia in questo tipo di competizione conta, non è un caso chesiano le squadre con più successo in Champions». L'articolo proviene da Calcio News 24.

