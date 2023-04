Razov lascia Roma: relazioni molto difficili ma italiani bendisposti (Di mercoledì 19 aprile 2023) "L'ultimo anno e mezzo si è davvero rivelato molto difficile nelle relazioni tra i nostri paesi. Tuttavia, ci sono stati tempi peggiori: ricordate la partecipazione dell'Italia fascista all'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 aprile 2023) "L'ultimo anno e mezzo si è davvero rivelatodifficile nelletra i nostri paesi. Tuttavia, ci sono stati tempi peggiori: ricordate la partecipazione dell'Italia fascista all'...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FrancescoBechis : Altro che rimosso. Putin vuole premiare Sergey #Razov, l'ambasciatore 'falco' in partenza da Roma che si lascia die… - SemplicementeGL : RT @MariaDellaMoni6: ??Risposte dell'ambasciatore russo in Italia, S.Razov, alle domande dell'agenzia di stampa Adnkronos, 11 aprile 2023 ?… - cdghietta : RT @orsobrunoUAPDV: ?????????? Risposte dell'ambasciatore russo in Italia, S.Razov, alle domande dell'agenzia di stampa Adnkronos ?Ambasciatore… - orsobrunoUAPDV : ?????????? Risposte dell'ambasciatore russo in Italia, S.Razov, alle domande dell'agenzia di stampa Adnkronos ?Ambascia… - MariaDellaMoni6 : ??Risposte dell'ambasciatore russo in Italia, S.Razov, alle domande dell'agenzia di stampa Adnkronos, 11 aprile 2023… -