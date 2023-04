Rapinatori georgiani in azione | bottino di oltre centomila euro tra gioielli | oro e contanti

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Almeno venti reati. Unditra, oro e. La Squadra Mobile di Monza ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di due. Uno ha 37 anni, l’altro 38. Entrambi senza fissa dimora. Sono considerati specializzati in rapine e furti in abit. In concorso tra loro, una connazionale denunciata in stato di libertà. Le indagini hanno avuto inizio da una rapina in una casa di Monza la sera del 9 marzo 2022. Due persone, dopo essere entrate in un appartamento, erano state messe in fuga dal proprietario che si trovava all’interno dell’abit. Un poliziotto li ha individuati lungo le scale del condominio. C’è stata una ...