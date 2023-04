Rai, il sovrintendente Lissner contro il governo italiano (e Fuortes): "Pronto a ricorrere fino in Europa" (Di mercoledì 19 aprile 2023) La Rai è ora un caso di diplomazia internazionale. Il sovrintendente del Teatro San Carlo di Napoli, il francese Stéphane Lissner, contro il governo italiano. Invoca i Trattati europei ed è Pronto a tutelarsi con i suoi avvocati. Il motivo? Il governo, attraverso una legge intende sollevarlo dalla guida del teatro per fare posto a Carlo Fuortes, ad della Rai. Si tratta di una legge che permetterebbe all'esecutivo di sollevare i sovrantendenti che hanno compiuto 70 anni. Lissner ne ha 70. Attraverso una lettera ai soci del teatro, al sindaco, al governatore della regione “informa che ho dato mandato ai miei legali di seguire la vicenda, e ove l’intento fosse perseguito, di assumere qualsiasi iniziativa ivi incluso attraverso ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 19 aprile 2023) La Rai è ora un caso di diplomazia internazionale. Ildel Teatro San Carlo di Napoli, il francese Stéphaneil. Invoca i Trattati europei ed èa tutelarsi con i suoi avvocati. Il motivo? Il, attraverso una legge intende sollevarlo dalla guida del teatro per fare posto a Carlo, ad della Rai. Si tratta di una legge che permetterebbe all'esecutivo di sollevare i sovrantendenti che hanno compiuto 70 anni.ne ha 70. Attraverso una lettera ai soci del teatro, al sindaco, al governatore della regione “informa che ho dato mandato ai miei legali di seguire la vicenda, e ove l’intento fosse perseguito, di assumere qualsiasi iniziativa ivi incluso attraverso ...

