Raffica di infrazioni Ue contro l’Italia: ecco le contestazioni, dallo sfruttamento degli stagionali all’abuso di contratti precari nella pa fino alle norme antiriciclaggio (Di mercoledì 19 aprile 2023) Nuova Raffica di procedure di infrazione e messe in mora nei confronti dell’Italia per una serie di violazioni mai risolte delle norme Ue, da quelle sui lavoratori stagionali sfruttati fino al lavoro precario anche di insegnanti e operatori sanitari nel settore pubblico, passando per le regole sui ritardi di pagamento della pa e la normativa antiriciclaggio. Roma ha ora due mesi per rispondere alle argomentazioni dell’esecutivo Ue. La Commissione Ue ha avviato tra il resto una procedura per non aver pienamente recepito la direttiva comunitaria sui lavoratori stagionali, volta ad assicurare condizioni di vita e di lavoro dignitose, pari diritti e una tutela sufficiente dallo sfruttamento. “Garantire il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Nuovadi procedure di infrazione e messe in mora nei confronti delper una serie di violazioni mai risolte delleUe, da quelle sui lavoratorisfruttatial lavoroo anche di insegnanti e operatori sanitari nel settore pubblico, passando per le regole sui ritardi di pagamento della pa e la normativa. Roma ha ora due mesi per rispondereargomentazioni dell’esecutivo Ue. La Commissione Ue ha avviato tra il resto una procedura per non aver pienamente recepito la direttiva comunitaria sui lavoratori, volta ad assicurare condizioni di vita e di lavoro dignitose, pari diritti e una tutela sufficiente. “Garantire il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Raffica di infrazioni Ue contro l’Italia: non recepita la direttiva contro lo sfruttamento degli stagionali e c’è a… - ladyrosmarino : RT @fattoquotidiano: Raffica di infrazioni Ue contro l’Italia: non recepita la direttiva contro lo sfruttamento degli stagionali e c’è abus… - VincentCinque1 : RT @fattoquotidiano: Raffica di infrazioni Ue contro l’Italia: non recepita la direttiva contro lo sfruttamento degli stagionali e c’è abus… - EmanueleTasina1 : RT @fattoquotidiano: Raffica di infrazioni Ue contro l’Italia: non recepita la direttiva contro lo sfruttamento degli stagionali e c’è abus… - geniazze : RT @fattoquotidiano: Raffica di infrazioni Ue contro l’Italia: non recepita la direttiva contro lo sfruttamento degli stagionali e c’è abus… -