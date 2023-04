‘Race for the cure’, Pratelli: “Le scuole di Roma protagoniste, 1100 studenti e studentesse coinvolti al Villaggio, seminari in 3 istituti” (Di mercoledì 19 aprile 2023) “Perché le scuole alla Race for the cure? Perché la Race è anche un grande evento educativo.” Dichiara l’Assessora Claudia Pratelli a lato della conferenza stampa di presentazione della manifestazione ormai giunta alla sua 24esima edizione che ha aggiunto: “L’associazione Komen negli anni ha contribuito a uno straordinario cambiamento culturale, portando nella dimensione pubblica e associativa il tema della salute e della malattia, prima relegato al privato con tutto il suo portato di solitudine e paura. Mettere in comune risorse, timori e nuove forme di solidarietà e cooperazione è un messaggio potente in un mondo connotato da competizione più che cooperazione. Non solo. La Race for the cure è un’occasione brillante per promuovere la salute e la medicina di genere. Una delle dimensioni su cui contrastare i divari di genere e costruire una società più ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 aprile 2023) “Perché lealla Race for the cure? Perché la Race è anche un grande evento educativo.” Dichiara l’Assessora Claudiaa lato della conferenza stampa di presentazione della manifestazione ormai giunta alla sua 24esima edizione che ha aggiunto: “L’associazione Komen negli anni ha contribuito a uno straordinario cambiamento culturale, portando nella dimensione pubblica e associativa il tema della salute e della malattia, prima relegato al privato con tutto il suo portato di solitudine e paura. Mettere in comune risorse, timori e nuove forme di solidarietà e cooperazione è un messaggio potente in un mondo connotato da competizione più che cooperazione. Non solo. La Race for the cure è un’occasione brillante per promuovere la salute e la medicina di genere. Una delle dimensioni su cui contrastare i divari di genere e costruire una società più ...

