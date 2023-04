Questo vecchio walkman vale una fortuna: controlla bene potresti averlo in casa (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il gusto per gli apparecchi elettronici vintage non si spegne anzi è assetato dei vecchi modelli di walkman. Ce n’è uno che vale moltissimo. C’è chi sarebbe disposto a sborsare una fortuna per un modello del primo iPhone perché ormai persino alcuni smartphone sono considerati pezzi rari. Per un periodo su TikTok era persino esplosa la moda dei vecchi mp3 clip che le ragazzine usavano come fermagli per capelli. Gli appassionati del vintage però ora hanno gli occhi puntati su alcuni apparecchi che erano di moda negli anni ’80. Prima di mp3 ed mp4 si usava il walkman e in particolare i prodotti Sony erano i preferiti degli adolescenti. Cercando bene in casa potrebbe esserci un oggetto di valore…- (ilovetrading.it)Al momento dell’uscita i primi walkman non erano economici ... Leggi su ilovetrading (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il gusto per gli apparecchi elettronici vintage non si spegne anzi è assetato dei vecchi modelli di. Ce n’è uno chemoltissimo. C’è chi sarebbe disposto a sborsare unaper un modello del primo iPhone perché ormai persino alcuni smartphone sono considerati pezzi rari. Per un periodo su TikTok era persino esplosa la moda dei vecchi mp3 clip che le ragazzine usavano come fermagli per capelli. Gli appassionati del vintage però ora hanno gli occhi puntati su alcuni apparecchi che erano di moda negli anni ’80. Prima di mp3 ed mp4 si usava ile in particolare i prodotti Sony erano i preferiti degli adolescenti. Cercandoinpotrebbe esserci un oggetto di valore…- (ilovetrading.it)Al momento dell’uscita i priminon erano economici ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Soy_Luchick : @BebuCesco Ci sarebbe voluto un muro più grande per disegnare tutte le candeline che occorrono oggi, quindi accont… - MaxLandra : RT @gianlucamart1: Il vecchio mondo sta morendo. Quello nuovo tarda ad arrivare. E in questo chiaroscuro nascono... i mandarini sbucciati.… - kiara86769608 : RT @gianlucamart1: Il vecchio mondo sta morendo. Quello nuovo tarda ad arrivare. E in questo chiaroscuro nascono... i mandarini sbucciati.… - Cenorava : RT @NinaRicci_us: Nel 2021, questa donna ha speso circa 3000 dollari per uccidere una giraffa, il cuore lo ha regalato al marito per San va… - ignazio_mereu : RT @gianlucamart1: Il vecchio mondo sta morendo. Quello nuovo tarda ad arrivare. E in questo chiaroscuro nascono... i mandarini sbucciati.… -