"Questo non potete farlo". Isola dei Famosi, in spiaggia la notizia choc. I naufraghi tremano (Di mercoledì 19 aprile 2023) L'Isola dei Famosi 2023 ha preso il via lunedì17 aprile e la prima puntata è stata un successo. Tanti i concorrenti attesi sulla spiaggia di Cayo Cochinos. In particolare Cristina Scuccia, l'ex suor Cristina, vincitrice di The Voice of Italy 2014 e concorrente di Ballando con le stelle. La naufraga è stata già presa di mira per la decisione di partecipare al reality show appena smesso l'abito religioso e in particolare le critiche sono arrivate anche dalla chiesa nella persona di suor Anna Alfieri, membro del Consiglio Nazionale scuola della CEI e Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Tra i concorrenti molto attesi anche i Jalisse, i vincitori di Sanremo 1997 che da anni provano a tornare sul palco dell'Ariston ma incassano solo dei no. Fabio Ricci e Alessandra Drusian sono stati reclutati da Ilary Blasi, ancora una volta ...

