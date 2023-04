Questa partita è una misura dei limiti del Napoli (Corsport) (Di mercoledì 19 aprile 2023) Un estratto dell’analisi di Alessandro Barbano condirettore del Corriere dello Sport. Il motivo dell’eliminazione è tutto nel forcing generoso ma prevedibile che il Napoli porta al Milan, con l’irragionevole foga che richiama l’assedio dei persiani al Pireo, quando le grandi navi di Serse furono imbrigliate e affondate dalle più agili triremi ateniesi nella battaglia di Salamina. Così Temistocle-Pioli vince la sfida tattica con Spalletti e salva, insieme con lòa sua stagione, l’egemonia delle squadre del Nord nelle competizioni internazionali. Questa partita è, in un certo senso, una misura dei limiti del Napoli, capace di fare possesso palla per ottanta minuti, ma incapace di adattarsi al gioco dell’avversario. limiti che la Serie A nasconde e la Champions squaderna. ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 19 aprile 2023) Un estratto dell’analisi di Alessandro Barbano condirettore del Corriere dello Sport. Il motivo dell’eliminazione è tutto nel forcing generoso ma prevedibile che ilporta al Milan, con l’irragionevole foga che richiama l’assedio dei persiani al Pireo, quando le grandi navi di Serse furono imbrigliate e affondate dalle più agili triremi ateniesi nella battaglia di Salamina. Così Temistocle-Pioli vince la sfida tattica con Spalletti e salva, insieme con lòa sua stagione, l’egemonia delle squadre del Nord nelle competizioni internazionali.è, in un certo senso, unadeidel, capace di fare possesso palla per ottanta minuti, ma incapace di adattarsi al gioco dell’avversario.che la Serie A nasconde e la Champions squaderna. ...

