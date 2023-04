“Quanto ti paga la Rai?". Fiorello lascia di stucco Charlie Gnocchi (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ospite a "Viva Rai2!" Charlie Gnocchi registra una gag con Fiorello. E tira in ballo Lorenzo Suraci, patron di Rtl102.5. Charlie si rivolge a Fiore così: “Vieni a Rtl102.5, basta stare in Rai. Lorenzo lui viene…”. Ma Fiorello risponde: “La Rai paga molto di più”. Poi i due, scherzando, parlano a bassa voce. “Quanto ti dà la Rai?”, chiede Gnocchi. E Fiore risponde svelando la cifra. “lascia stare”, tuona Charlie. Ridendo. Il video, sui social della prima radiovisione d'Italia, sta facendo il giro della Rete. Leggi su iltempo (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ospite a "Viva2!"registra una gag con. E tira in ballo Lorenzo Suraci, patron di Rtl102.5.si rivolge a Fiore così: “Vieni a Rtl102.5, basta stare in. Lorenzo lui viene…”. Marisponde: “Lamolto di più”. Poi i due, scherzando, parlano a bassa voce. “ti dà la?”, chiede. E Fiore risponde svelando la cifra. “stare”, tuona. Ridendo. Il video, sui social della prima radiovisione d'Italia, sta facendo il giro della Rete.

