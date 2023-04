“Quanto devo aspettare per cercare una nuova gravidanza?” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Buongiorno, ho quasi 39 anni e una bambina di 5 mesi nata con cesareo. L’anno scorso prima di rimanere incinta avevo un amh di 1.2. Se volessi cercare un’altra gravidanza Quanto tempo dovrei aspettare dal cesareo? Mi è stato detto di riprovarci anche dopo sei mesi perché con un valore basso di amh non posso aspettare molto. È vero? Questo ora è motivo di ansia. Inoltre per la prima gravidanza ho assunto da subito il progesterone (ancora prima di fare il test). Per la seconda dovrei assumerlo ancora? Grazie per la disponibilità e del vostro prezioso lavoro. L'articolo proviene da gravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di mercoledì 19 aprile 2023) Buongiorno, ho quasi 39 anni e una bambina di 5 mesi nata con cesareo. L’anno scorso prima di rimanere incinta avevo un amh di 1.2. Se volessiun’altratempo dovreidal cesareo? Mi è stato detto di riprovarci anche dopo sei mesi perché con un valore basso di amh non possomolto. È vero? Questo ora è motivo di ansia. Inoltre per la primaho assunto da subito il progesterone (ancora prima di fare il test). Per la seconda dovrei assumerlo ancora? Grazie per la disponibilità e del vostro prezioso lavoro. L'articolo proviene daOnLine.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mariaprodi : @dottkangura La mia carità, nell'essere insegnante, e fare quanto posso per istruire ed educare. È un bene che devo… - tterrato : A mare... Sto a trecento metri e non lo vedo da un mese per quanto mi scoppiano le palle e me le devo far gonfiare… - davidepollak2 : @Woobinda2 @Mariodarkmatter @DrPaoloMezzana @matt7gh @LaBombetta76 @radiosilvana @DavidPuente @AlanPanassiti comunq… - alebisix : Chi mi segue qui sopra sa quanto ci tenga, al punto da diventare anche un po' rompiballe (lo ammetto). A chi devo v… - Manuela70979779 : @Se23rex Ma se nn devo considerarla mia xe mi fate pagare un sacco di soldi per casa di proprietà? Casa mia è mia!!… -