Quanto conta il tirocinio per colmare il gap fra domanda e offerta di lavoro? (Di mercoledì 19 aprile 2023) tirocinio: Cercasi giovane risorsa con formazione medio alta ed esperienza nel settore. Una frase che tutti, almeno una volta nella vita, avranno letto negli annunci di lavoro. Si tratta di un tema ricorrente che dimostra Quanto la formazione scolastica, da sola, non basti per accedere alla professione. L’esperienza però, per sua definizione, si fa sul campo. Solo misurandosi con le situazioni lavorative si ha la possibilità di acquisire le competenze che servono per svolgere una professione. In tal senso, il tirocinio è tra le principali vie di accesso per entrare nel mondo del lavoro. Eppure, in questo settore, il gap tra domanda e offerta, resta ancora molto profondo. Ma cosa rende la comunicazione tra i due mondi così complicata? Il ruolo del ... Leggi su fmag (Di mercoledì 19 aprile 2023): Cercasi giovane risorsa con formazione medio alta ed esperienza nel settore. Una frase che tutti, almeno una volta nella vita, avranno letto negli annunci di. Si tratta di un tema ricorrente che dimostrala formazione scolastica, da sola, non basti per accedere alla professione. L’esperienza però, per sua definizione, si fa sul campo. Solo misurandosi con le situazioni lavorative si ha la possibilità di acquisire le competenze che servono per svolgere una professione. In tal senso, ilè tra le principali vie di accesso per entrare nel mondo del. Eppure, in questo settore, il gap tra, resta ancora molto profondo. Ma cosa rende la comunicazione tra i due mondi così complicata? Il ruolo del ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Desire84992005 : @cooper_eleven Noi non dobbiamo preoccuparsi di frecciatine e delle battute. Potranno parlare quanto vogliono. Vi c… - Will_Saronno : @ColloGianni @lmisculin @Filip_1199 Chiaramente, in questo sistema il voto degli elettori, diversamente da quanto s… - LTortuga : @paologoriburde @Karal_Josh Direi che conta anche quanto grande è il danno che ti può fare se è recidivo. - Fabriye1 : RT @TomCatLio: @Fabriye1 ECCO CHE DA VIGLIACCHI COME SIETE VI NASCONDETE DIETRO L'IPOCRITA PERBENISMO DEL «Non meritava tutto questo» COME… - pol2187 : Conferenza stampa di Spalletti delirante… Il passato in champions del Milan conta per quanto riguarda il rigore non… -