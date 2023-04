Quanto ci costa l'eco-fesso di Milano: monumento imbrattato, cifre-choc (Di mercoledì 19 aprile 2023) Altro che 50mila euro. Per il restauro della statua equestre di piazza Duomo, a Milano, serviranno 200mila euro. La vernice usata il 9 marzo scorso dagli eco imbrattatori che hanno devastato il monumento dedicato a Vittorio Emanuele II, lì da 130 anni, non è stata ancora rimossa, come avvenuto in altre circostanze, a partire dalla facciata del teatro alla Scala, sempre a Milano. E ogni giorno che passa aumenta il rischio che un presunto gesto «dimostrativo», secondo l'incomprensibile logica degli attivisti di Ultima Generazione, si trasformi in un danno permanente, come paventato dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Del resto che il prodotto usato dagli eco vandali per l'assalto in Duomo del 9 marzo scorso, per il quale sono stati denunciati per imbrattamento di Beni culturali due pseudo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Altro che 50mila euro. Per il restauro della statua equestre di piazza Duomo, a, serviranno 200mila euro. La vernice usata il 9 marzo scorso dagli ecori che hanno devastato ildedicato a Vittorio Emanuele II, lì da 130 anni, non è stata ancora rimossa, come avvenuto in altre cirnze, a partire dalla facciata del teatro alla Scala, sempre a. E ogni giorno che passa aumenta il rischio che un presunto gesto «dimostrativo», secondo l'incomprensibile logica degli attivisti di Ultima Generazione, si trasformi in un danno permanente, come paventato dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Del resto che il prodotto usato dagli eco vandali per l'assalto in Duomo del 9 marzo scorso, per il quale sono stati denunciati per imbrattamento di Beni culturali due pseudo ...

