Quando preparo verdure e funghi così, sono buonissime e basta affettarle (Di mercoledì 19 aprile 2023) Queste verdure al forno sono davvero deliziose: un mix di ortaggi e funghi accompagnato da un condimento di soia e erbe provenzali. Profumatissimo, croccante e morbido al contempo, è invitante e goloso e si sposa con carni e pesci, indifferentemente. Provatelo in famiglia o con gli amici di sempre, prepararlo è semplicissimo e veloce. Cuoce lentamente, però. Dovete prevedere un'ora buona di tempo, ma potete agire d'anticipo e infornarlo prima per poi scaldarlo all'ultimo e portarlo in tavola ancora fumante. Il sapore agrodolce e le spezie sono in grado di preservare, durante la cottura, tutto o quasi il valore nutritivo dei vegetali: si è calcolato che circa l'80% dei principi attivi non viene intaccato dal calore e si mantiene inalterato per un pieno di salute. Che aspettate allora? Mettetevi al lavoro, si ... Leggi su donnaup

