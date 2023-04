Quando le semifinali di Champions League? Date andate e ritorno | programma | orari | tv | streaming

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Milan e Inter si affronteranno nella semifinale della. I rossoneri hanno eliminato il Napoli ai quarti di finale dopo aver regolato il Tottenham, mentre i nerazzurri si sono sbarazzati delle portoghesi (prima il Porto, poi il Benfica). Si preannuncia un rovente derby della Madonnina, in palio la qualificazione alla Finale della massima competizione europea da disputare il prossimo 10 giugno a Istanbul (Turchia) contro la vincente del confronto tra il Real Madrid e il Manchester City. Una squadra italiana tornerà a giocare l’atto conclusivo della prestigiosa manifestazione dopo sei anni (la Juventus perse nel 2017 contro il Real Madrid, dopo che due stagioni prima si dovette arrendere a Barcellona). L’Inter è stata l’ultima squadra italiana a vincere il torneo nell’ormai lontano 2010, l’anno del leggendario triplete. Il Milan manca ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Anto_23_12 : @SonsofAcMilan Ad Agustin! Che se lo merita 100% perché avrà fatto boh 87 punti, però quando Patry gioca con diffic… - indiavolati_2 : Qualcuno sa quando decidono le date delle semifinali e quando si inizia con i biglietti? - _nzoAlo_ : Quando escono biglietti semifinali? - sono_esaurita_ : RT @lamascheraaa: Oggi fottutamente nostalgico. ?? a quando ci qualificavamo per le semifinali di Champions - posegavattene : ma le semifinali quando stanno? -

... attesa da un impegno a Lisbona che sentenzierà sul passaggio alledi Europa League. Si ... E, in parte, anche rispetto alla gara di una settimana fa allo Stadium,di fronte allo ......incluso in Amazon Prime Video La partita di stasera insieme ai quarti di finale e alle...Box Nvidia Shield Amazon Fire Stick Google Chromecast con Google TV Xiaomi Mi Box Ssi gioca ......messo a segno il gol che a Napoli ha definitivamente spianato al Milan la strada per le... Gol pesanti Era tutto annunciato, tutto nell'aria ma, insomma,arriva l'ufficialità è un'...

Quando si giocano le semifinali di Champions League: date e calendario Fanpage.it

Il Milan è una delle quattro squadre qualificate alle semifinali di Champions League. I rossoneri, grazie al successo ottenuto nel doppio confronto con il Napoli, hanno raggiunto un ...Milan e Inter si affronteranno nella semifinale della Champions League. I rossoneri hanno eliminato il Napoli ai quarti di finale dopo aver regolato il Tottenham, mentre i nerazzurri si sono sbarazzat ...