Quando finisce Luce dei tuoi occhi 2? Data e trama ultima puntata (Di mercoledì 19 aprile 2023) Sta proseguendo la seconda stagione di “Luce dei tuoi occhi”, che era iniziata il 12 aprile 2023. Come avranno potuto notare i fan della fiction, la nuova stagione è partita con il botto: sono numerosi i fatti che hanno letteralmente stravolto la storia. Tanti sono i fatti nuovi riguardanti Alice, la figlia della protagonista interpretata da Anna Valle. Come sappiamo dalla programmazione di Mediaset, la stagione dovrebbe concludersi per la metà di maggio 2023. Quando si concluderà la seconda stagione di “Luce dei tuoi occhi”? Secondo il calendario stillato da Mediaset, la stagione si concluderà nella serata di mercoledì 17 maggio 2023. Già i primi due episodi sono stati mandati in onda, nelle giornate del 12 e 19 aprile 2023. Essendo in totale sei episodi quelli che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 19 aprile 2023) Sta proseguendo la seconda stagione di “dei”, che era iniziata il 12 aprile 2023. Come avranno potuto notare i fan della fiction, la nuova stagione è partita con il botto: sono numerosi i fatti che hanno letteralmente stravolto la storia. Tanti sono i fatti nuovi riguardanti Alice, la figlia della protagonista interpretata da Anna Valle. Come sappiamo dalla programmazione di Mediaset, la stagione dovrebbe concludersi per la metà di maggio 2023.si concluderà la seconda stagione di “dei”? Secondo il calendario stillato da Mediaset, la stagione si concluderà nella serata di mercoledì 17 maggio 2023. Già i primi due episodi sono stati mandati in onda, nelle giornate del 12 e 19 aprile 2023. Essendo in totale sei episodi quelli che ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... reportrai3 : Quando tu trovi una persona che gli dici di fare una cosa e questa persona ti fa questa cosa, ai margini della lega… - CorriereCitta : Quando finisce Luce dei tuoi occhi 2? Data e trama ultima puntata - martinross_ : @serperuta @Videl2001 Eh no pero nella domanda su ig diceva quando ti rivedi con lei e lui ha detto quando finisce… - nikonot : RT @SkyTG24: Un litigio via mail o su WhatsApp. Un commento offensivo sui social. Cosa succede quando tutto questo finisce in tribunale? @a… - francmagni : @martinacarletti Vedo sui social commenti di persone che quando qualche povero cristo finisce dilaniato da un cane… -