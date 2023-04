Quali sono i 10 segni dell’invecchiamento? (Di mercoledì 19 aprile 2023) Lo si potrebbe considerare come un luogo comune, eppure, non c’è niente di più vero: il tempo passa per tutti, anche e soprattutto per la pelle. È proprio l’epidermide, infatti, a mostrare per prima i segni dell’invecchiamento. Un processo del tutto naturale, graduale e inarrestabile, che implica diversi processi fisici e biologici, che portano il corpo a cambiare. In una visione pessimistica della vita, potremmo definire l’invecchiamento e i suoi segnali come un inevitabile decadimento di organi, tessuti e cellule, che si manifesta su viso e corpo. D’altra parte, se il Positive Ageing ha saputo insegnare qualcosa a questa società, è che il tempo è anche e soprattutto un maestro di vita, in grado di farci apprezzare ciò che è veramente importante. Affrontare i segni dell’invecchiamento con un pizzico di saggezza, però, non significa smettere di provare ... Leggi su amica (Di mercoledì 19 aprile 2023) Lo si potrebbe considerare come un luogo comune, eppure, non c’è niente di più vero: il tempo passa per tutti, anche e soprattutto per la pelle. È proprio l’epidermide, infatti, a mostrare per prima idell’invecchiamento. Un processo del tutto naturale, graduale e inarrestabile, che implica diversi processi fisici e biologici, che portano il corpo a cambiare. In una visione pessimistica della vita, potremmo definire l’invecchiamento e i suoi segnali come un inevitabile decadimento di organi, tessuti e cellule, che si manifesta su viso e corpo. D’altra parte, se il Positive Ageing ha saputo insegnare qualcosa a questa società, è che il tempo è anche e soprattutto un maestro di vita, in grado di farci apprezzare ciò che è veramente importante. Affrontare idell’invecchiamento con un pizzico di saggezza, però, non significa smettere di provare ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Moratti: 'Non ho visto Report. Mi sembra solo come uno che tira fuori un vecchio sogno e continua a ripeterlo. E c… - RudyZerbi : Ci sono canzoni alle quali non puoi mentire. - ispionline : ?? Quali sono i numeri del fenomeno migratorio verso l'Italia? In questa #dashboard, a cura degli esperti di ISPI,… - lancenia2 : @claudiorecchia @Deviletto1975 @barbarab1974 Ed allora dovresti cambiare nazione o candidarti in parlamento per cer… - clag1 : @ProVitaFamiglia Sarebbe interessante capire quali sono questi paesi. Nell'articolo non è riportato -