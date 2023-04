Qual è il futuro del Grande Fratello: il punto della situazione (Di mercoledì 19 aprile 2023) L’edizione numero 7 del Grande Fratello Vip è ufficialmente terminata da settimane e Alfonso Signorini ha già confermato il suo ritorno a settembre. Quale sarà il suo futuro? Quel che è successo nel corso della settima edizione, però, non dovrà più replicarsi. Troppe liti, troppa volgarità, diffide arrivate ai vipponi, minacce di querele, parenti di vipponi che aizzavano i fan contro altri vipponi, accuse di bullismo, violazioni di regolamento. Un clima tossico che hanno respirato in Casa, gli addetti ai lavori ma anche il pubblico. Quel che è certo è che il Grande Fratello tornerà, ma in che modo? TvBlog in un articolo pubblicato oggi ha parlato di edizione spartiacque: “Quella che vedremo in onda dunque dal prossimo mese di settembre 2023 e fino alla fine di gennaio ... Leggi su biccy (Di mercoledì 19 aprile 2023) L’edizione numero 7 delVip è ufficialmente terminata da settimane e Alfonso Signorini ha già confermato il suo ritorno a settembre.e sarà il suo? Quel che è successo nel corsosettima edizione, però, non dovrà più replicarsi. Troppe liti, troppa volgarità, diffide arrivate ai vipponi, minacce di querele, parenti di vipponi che aizzavano i fan contro altri vipponi, accuse di bullismo, violazioni di regolamento. Un clima tossico che hanno respirato in Casa, gli addetti ai lavori ma anche il pubblico. Quel che è certo è che iltornerà, ma in che modo? TvBlog in un articolo pubblicato oggi ha parlato di edizione spartiacque: “Quella che vedremo in onda dunque dal prossimo mese di settembre 2023 e fino alla fine di gennaio ...

