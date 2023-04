Pupo in lacrime: 'Mia mamma ha l'Alzheimer'. La toccante confessione in tv a Oggi è un altro giorno (Di mercoledì 19 aprile 2023) Pomeriggio di confessioni per Pupo con Serena Bortone a 'Oggi è un altro giorno'. toccante il racconto che il cantante toscano ha fatto di sua mamma: è infatti scoppiato in lacrime nel ricordare ... Leggi su leggo (Di mercoledì 19 aprile 2023) Pomeriggio di confessioni percon Serena Bortone a 'è un'.il racconto che il cantante toscano ha fatto di sua: è infatti scoppiato innel ricordare ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Pupo in lacrime in tv: «Vorrei attorno a me tutti i figli che ho perso, per cause naturali e non solo» - andreastoolbox : Pupo in lacrime in tv: «Vorrei attorno a me tutti i figli che ho perso, per cause naturali e non solo» #in #Pupo… - ParliamoDiNews : Pupo in lacrime in tv: «Vorrei attorno a me tutti i figli che ho perso, per cause naturali e non solo»… - VanityFairIt : Il cantante, padre di tre figlie (due avute dalla moglie Anna, una nata dalla relazione clandestina con una fan) os… - StefydiJ : @MirkoBullegas @Frances70136555 Ognuno x la propria parte… Anche tu lo sei, specialmente x tanti uomini dalla cinto… -