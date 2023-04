Pupi Avati, ambasciatore della cultura, ospite del Vero Alfredo minacciato di sfratto da Benetton (Di mercoledì 19 aprile 2023) Pupi Avati, “ambasciatore della cultura Italiana” nel mondo declinata con il linguaggio cinematografico è stato di recente ospite del Vero Alfredo, in piazza Augusto Imperatore in Roma, “tempio della tradizione gastronomica tricolore”. Accanto alle mitiche “Fettuccine burro e parmigiano”, un must dell’international food brand fondato 115 anni fa da Alfredo di Lelio I, il celebre regista, accolto con l’abituale savoir faire dalle patron Ines di Lelio e Chiara Cuomo, ha degustato le prelibatezze tipiche romane confezionate dallo chef della casa e dal suo eccellente staff, ampliando nobilmente l’interminabile “lista” di altissimi nomi del panorama artistico-culturale mondiale, ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 19 aprile 2023), “Italiana” nel mondo declinata con il linguaggio cinematografico è stato di recentedel, in piazza Augusto Imperatore in Roma, “tempiotradizione gastronomica tricolore”. Accanto alle mitiche “Fettuccine burro e parmigiano”, un must dell’international food brand fondato 115 anni fa dadi Lelio I, il celebre regista, accolto con l’abituale savoir faire dalle patron Ines di Lelio e Chiara Cuomo, ha degustato le prelibatezze tipiche romane confezionate dallo chefcasa e dal suo eccellente staff, ampliando nobilmente l’interminabile “lista” di altissimi nomi del panorama artistico-le mondiale, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CBrotti : @Sophie29259410 La mise che anni fa ha ispirato il celebre film horror di Pupi Avati, “L’uomo dai pantaloni che ridono”.?? - Linda__1975 : RT @ommupiccin: - Ciao! Mi racconti la tua vita? - Vuoi la versione Muccino o quella Sorrentino? - Non ci sarebbe una via di mezzo? - Posso… - positanonews : #Cronaca #AlVeroAlfredo #fettuccineburroeparmigiano IL MAESTRO PUPI AVATI , AMBASCIATORE DELLA CULTURA CINEMATOGRAF… - ommupiccin : - Ciao! Mi racconti la tua vita? - Vuoi la versione Muccino o quella Sorrentino? - Non ci sarebbe una via di mezzo?… - bl00dystream : @mrspenguindrum Provo con 'Memories of Murder' di Bong Joon-ho e 'La casa dalle finestre che ridono' di Pupi Avati -