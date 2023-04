Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo per mezza regione Protezione civile, previsioni meteo (Di mercoledì 19 aprile 2023) L’immagine è tratta da tweet del dipartimento della Protezione civile. Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale a evoluzione pomeridiana, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sulle zone interne della Puglia centro-meridionale.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte Protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo per mezza ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 19 aprile 2023) L’immagine è tratta da tweet del dipartimento della. Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 8 per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale a evoluzione pomeridiana, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sulle zone interne dellacentro-meridionale.” Rischio: secondo lo schema in basso, fontedella. L'articoloper...

