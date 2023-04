Pubblicato Il programma religioso dei festeggiamenti del SS Crocifisso di Monreale (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il programma religioso dei festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso di Monreale è stato Pubblicato dalla Confraternita del Santissimo Crocifisso. La celebrazione culminerà il 3 maggio con la tradizionale processione per le vie del paese, che avrà inizio alle ore 18 e sarà preceduta dalla commovente discesa del simulacro dal Santuario situato nel quartiere Carrubella (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ildeiin onore del Santissimodiè statodalla Confraternita del Santissimo. La celebrazione culminerà il 3 maggio con la tradizionale processione per le vie del paese, che avrà inizio alle ore 18 e sarà preceduta dalla commovente discesa del simulacro dal Santuario situato nel quartiere Carrubella (live.it)

