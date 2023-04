Protezione speciale, la sinistra fa cagnara al Senato. Gasparri: “Noi facciamo le leggi, voi propaganda” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Si accende la discussione in Senato sul tema della Protezione speciale ai migranti. La maggioranza ha chiesto di modificare il proprio emendamento sui permessi speciali e ha chiesto pertanto una sospensine dei lavori. Ne ha approfittato la sinistra per fare cagnara: il governo fa dietrofront. “Marchia indietro”. “Aula sotto schiaffo”. “Maggioranza nel caos”, strilla il capogruppo Pd Boccia. Il solito can-can. La sospensione è necessaria per definire con esattezza il testo. Protezione speciale, Gasparri alla sinistra: “Si riscrive unua riga, la sostanza resta” Sul tema a difendere le posizioni della maggioranza interviene il Senatore Maurizio Gasparri, che rivendica le ragioni della politica. “Altri ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 19 aprile 2023) Si accende la discussione insul tema dellaai migranti. La maggioranza ha chiesto di modificare il proprio emendamento sui permessi speciali e ha chiesto pertanto una sospensine dei lavori. Ne ha approfittato laper fare: il governo fa dietrofront. “Marchia indietro”. “Aula sotto schiaffo”. “Maggioranza nel caos”, strilla il capogruppo Pd Boccia. Il solito can-can. La sospensione è necessaria per definire con esattezza il testo.alla: “Si riscrive unua riga, la sostanza resta” Sul tema a difendere le posizioni della maggioranza interviene ilre Maurizio, che rivendica le ragioni della politica. “Altri ...

