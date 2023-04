Protezione speciale, la maggioranza cambia la norma ma la stretta resta (Di mercoledì 19 aprile 2023) Salta la parte che sopprime il rispetto degli obblighi internazionali e spunta una clausola di salvaguardia. La maggioranza fa un mezzo passo indietro e cambia la stretta sulla Protezione speciale. C'è la necessità di non incorrere in una dichiarazione di incostituzionalità e di evitare la retroattività. Dopo giorni di stallo in Commissione, nell'Aula del Senato va in scena una corsa contro il tempo per l'approvazione del decreto sull'immigrazione. Al termine di un pomeriggio di frenetiche votazioni, Maurizio Gasparri annuncia la riformulazione dell'emendamento che porta la sua prima firma e frutto dell'intesa nella maggioranza, cassando la formula che sopprime dal testo unico sull'immigrazione i riferimenti agli obblighi internazionali. «È un passo indietro», insorge l'opposizione. ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 19 aprile 2023) Salta la parte che sopprime il rispetto degli obblighi internazionali e spunta una clausola di salvaguardia. Lafa un mezzo passo indietro elasulla. C'è la necessità di non incorrere in una dichiarazione di incostituzionalità e di evitare la retroattività. Dopo giorni di stallo in Commissione, nell'Aula del Senato va in scena una corsa contro il tempo per l'approvazione del decreto sull'immigrazione. Al termine di un pomeriggio di frenetiche votazioni, Maurizio Gasparri annuncia la riformulazione dell'emendamento che porta la sua prima firma e frutto dell'intesa nella, cassando la formula che sopprime dal testo unico sull'immigrazione i riferimenti agli obblighi internazionali. «È un passo indietro», insorge l'opposizione. ...

